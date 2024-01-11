«Бостон» в овертайме переиграл «Миннесоту»

«Бостон» в овертайме выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:120 ОТ.

В другой встрече «Майами» на своем паркете проиграл «Оклахому» — 120:128.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Миннесота» — 127:120 ОТ (32:27, 22:26, 25:32, 32:26, 16:9)

Б: Тейтум (45), Браун (35 + 11 подборов), Холидэй (12).

М: Эдвардс (29), Таунс (25 + 13 подборов), Рид (19 + 10 подборов), Андерсон (17).

«Майами» — «Оклахома» — 120:128 (35:29, 34:36, 27:34, 24:29)

М: Адебайо (27 + 11 подборов), Хакес (21), Хайсмит (19), Хирро (17), Йович (15).

О: Гилджес-Александер (28), Холмгрен (23), Джейлен Уильямс (19 + 12 передач), Дорт (15).