«Сан-Антонио» обыграл «Детройт». Первый номер драфта Вембаньяма оформил трипл-дабл

«Сан-Антонио» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:108. Первый номер драфта Виктор Вембаньяма оформил трипл-дабл — 16 очков, 12 подборов и 10 передач.

В других встречах «Индиана» выиграла у «Вашингтона» (112:104), «Шарлотт» потерпел поражение от «Сакраменто» (98:123).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Вашингтон» — 112:104 (23:21, 31:34, 35:25, 23:24)

И: Тернер (18 + 13 подборов), Б. Браун (16),Матурин (16), Топпин (15).

В: Пул (28), Авдия (15), Кисперт (15), Гэффорд (12), Джонс (11), Кузма (11 + 10 подборов).

«Шарлотт» — «Сакраменто» — 98:123 (28:33, 31:38, 21:24, 18:28)

Ш: Бриджес (24), Розир (22), Миллер (15).

С: Мюррэй (25), Сабонис (24 + 10 подборов), Монк (20), Фокс (19).

«Детройт» — «Сан-Антонио» — 108:130 (19:31, 32:32, 26:32, 31:35)

Д: Дюрен (21 + 12 подборов), Айви (19), Богданович (19), Беркс (15).

С: К. Джонсон (17), Васселл (16), Вембаньяма (16 + 12 подборов + 10 передач), Сохан (15).