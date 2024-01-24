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НБА

Сегодня, 06:14

«Нью-Йорк» обыграл «Бруклин» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бруклин» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:108. «Никс» одержали четвертую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нетс» Микэл Бриджес, набравший 36 очков.

«Нью-Йорк» с 27-17 идут на 5-м месте в Восточной конференции. «Бруклин» идет на 11-й строчке — 17-26.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 103:108 (28:26, 21:24, 36:26, 18:32)

Б: Бриджес (36), К. Джонсон (19), Томас (14), Клэкстон (8 + 17 подборов).

Н: Брансон (30), Рэндл (30), Дивинченцо (11), Ануноби (10).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Нью-Йорк Никс
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