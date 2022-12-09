Леброн Джеймс прокомментировал обмен Бриттни Грайнер

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс прокомментировал обмен олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер на Виктора Бута.

«Это отличный день для США, для американцев, вернувших Бриттни домой. Ее присутствие очень важно для спортивного мира. Она очень нужна своей жене. Нужна семье. Ее клуб из Финикса отчаянно в ней нуждается. Она снова стала частью баскетбольного братства и сестричества, это большой день для нас и для того, что мы пытаемся делать.

Честь и слава нашему президенту. Честь и слава Камале Харрис (вице-президент США. — Прим. «СЭ») и всем, кто имел хоть какое-то отношение к процессу.

Как сказал мой друг Мэверик Картер, сейчас много людей незаконно удерживаются за решеткой. Мы надеемся, что сможем вернуть их всех», — приводит слова Джеймса Clutch Points.

8 декабря стало известно, что обмен Грайнер на Бута произвели в аэропорту Абу-Даби. Двукратная олимпийская чемпионка была арестована 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Она была приговорена к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы.