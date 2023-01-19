«Даллас» проиграл «Атланте». Дончич набрал 30 очков

«Нью-Йорк» на своем паркете проиграл «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:116. «Никс» потерпели второе поражение подряд.

В другой встрече «Атланта» в гостях переиграла «Даллас» (130:122), несмотря на 30 очков разыгрывающего защитника «Маверикс» Луки Дончича.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 105:116 (22:35, 26:21, 30:32, 27:28)

Н: Брансон (32), Барретт (21), Куикли (18), Граймс (14), Рэндл (14 + 15 подборов).

В: Кузма (27 + 13 подборов), Порзингис (22 + 11 подборов), Бил (18).

«Даллас» — «Атланта» — 122:130 (37:40, 25:25, 35:33, 25:32)

Д: Дончич (30), Вуд (22), Динуидди (20), Буллок (18).

А: Мюррэй (30), Коллинз (19), Янг (18 + 12 передач), Капела (16).