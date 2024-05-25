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Сегодня, 19:20

Непотопляемые! «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат

«Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом России в шестой раз подряд
Гоша Чернов
Корреспондент
Артур вместе с партнерами по команде празднует второй гол «Зенита» в ворота «Ростова».
Фото ФК «Зенит»
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Петербуржцы победили «Ростов» и завоевали золото РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Ростов

Исторический день

В день заключительного тура премьер-лиги «Зениту» исполнилось 99 лет. Еще при обнародовании календаря клуб понимал, что в эту субботу организует праздник: сине-бело-голубые вместе с болельщиками отмечали свой день рождения прямо на стадионе, устроили розыгрыши подарков и запустили обратный отсчет до столетия. Но вмешалась судьба, и празднование 99-летия неожиданно оказалось далеко не главным событием дня для невского коллектива и его поклонников.

Константин Тюкавин, Матео Кассьерра, Эдуард Сперцян. «Зенит» — чемпион, «Краснодар» и «Динамо» — в голе от мечты, «Балтика» вылетела перед финалом Кубка

По итогам субботы точно должно было произойти событие покрупнее. Но его оттенок никто не знал: петербуржцы либо в шестой раз подряд стали бы чемпионами России, либо впервые в эпоху Семака лишились бы титула лучшей команды страны.

Вообще эра Сергея Богдановича уже видела много всего: «Зенит» выигрывал золото и дома, и в гостях, и в самолете, и после разгромной победы над прямым конкурентом, и в матче с принципиальным соперником. Но «Зенит» еще не оформлял титул ни в последнем туре, ни в собственный день рождения, а также ранее не финишировал ниже первого места. Короче говоря, в субботу сине-бело-голубых ждал исторический день.

Сергей Песьяков в матче с «Зенитом».
Фото ФК «Зенит»

Дугласа нет, Песьяков вернулся

Как известно, невская команда не зависела от себя на сто процентов: чтобы защитить титул, ей требовалась победа над «Ростовом», а также поражение «Динамо» в Краснодаре. Семак, Дуглас Сантос, Педро — все накануне матча твердили, что не собираются следить за параллельной игрой, так как «Зениту» надо побеждать самому. Но очевидно, что это просто слова: невозможно не думать об исходе важнейшего для себя матча.

&laquo;Краснодар&raquo; обыграл &laquo;Динамо&raquo; (1:0) и&nbsp;стал вторым в&nbsp;РПЛ. «Золотой» матч в Краснодаре стал серебряным. «Быки» обыграли «Динамо» и помогли «Зениту» стать чемпионом

Дуглас к игре с «Ростовом» не успел оправиться от травмы, хотя позитивную динамику в восстановлении отмечал и сам он, и тренер сине-бело-голубых. Зато в заявку после повреждений вернулись Артур с Мостовым, но оба в стартовый состав не попали.

У гостей турнирная мотивация была не такой мощной, как у хозяев, но и выпускать резерв Валерий Карпин не хотел. Тем более что у некоторых игроков настрой и так был запредельным — в частности, у Кирилла Щетинина и Ильи Вахании, которые провели не один год в системе «Зенита». Наверняка на ноль мечтал сыграть Песьяков — ветеран «Ростова» вернулся в основу, чтобы провести финальный матч за желто-синих.

Матео Кассьерра у ворот «Ростова».
Фото ФК «Зенит»

Безголевой тайм

Домашние матчи «Зенита» чаще всего проходят по двум сценариям: либо петербуржцы с ходу забивают и наращивают преимущество, либо тратят уйму моментов и мучаются на поле. Первый сценарий, правда, в последнее время зрители видят редко. И сейчас матч тоже шел по второму.

Сине-бело-голубые, разумеется, сразу взяли мяч под свой контроль и стали искать дыры в обороне ростовчан. Уже на 15-й минуте забивать мог Сергеев, но Сако лишил Ивана выхода один на один. Опасны были угловые «Зенита»: хорошие моменты имели и Кассьерра, и Клаудиньо. Бразилец особенно ярко провел первый тайм — намного лучше, чем он играл весной в целом.

«Ростов» выдержал первый тайм без пропущенных мячей, но хвалить его за организованную оборону не стоило: желто-синие достаточно много позволяли оппонентам, однако те не реализовали ни один из моментов. В таких случаях стереотипно говорят, что команда нервничала. Проверить это мы никак не можем, но и опровергнуть тоже.

Артур и Густаво Мантуан.
Фото ФК «Зенит»

И снова золото

В раздевалке зенитовцы наверняка узнали, что в Краснодаре тоже никто не может забить, поэтому прибавили во втором тайме. Расцветил игру хозяев Педро, вышедший на замену вместо Сергеева.

При этом петербургская команда стала все реже думать об обороне, и одна контратака обернулась неожиданным голом «Ростова». Роналдо забил почти сразу после того, как «Краснодар» открыл счет в своем матче, поэтому болельщики «Зенита» даже не успели порадоваться этому.

Но хозяева достаточно быстро отыгрались. Помог пенальти: Сако сыграл рукой прямо на линии площади ворот, не позволив Педро забить. После долгого просмотра видео Виталий Мешков назначил 11-метровый, а Мантуан сравнял счет.

В параллельной игре «Динамо» стучало по штангам, оставляя «Зениту» шансы на чемпионство, но у петербуржцев и так была цель — забить.

Команда Семака насела на ворота «Ростова» и все-таки добилась своего: Кассьерра забил, но его гол отменили из-за офсайда. Однако позже случился легальный гол: вышедший на замену Артур с помощью Песьякова вывел «Зенит» на первое место. Вся скамейка хозяев едва не разорвала бразильца!

Уже после этого Семак переключился на энергосберегающий режим. Как известно, тренерский штаб «Зенита» часто критикуют за ранний отход назад, но сейчас это было уместно.

«Ростов» бился, «Зенит» нервничал, но все же выстоял. Фантастический по сценарию сезон закончился тем же, чем и пять предыдущих сезонов: победой «Зенита». Сине-бело-голубые выигрывают в день своего рождения!

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Артур (Зенит)
Густаво Мантуан
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