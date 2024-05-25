Чехия победила Швецию и вышла в финал чемпионата мира

Сборная Чехии победила Швецию в полуфинале чемпионата мира — 7:3. Матч проходил на «Арене О2» в Праге.

У чехов по два гола забили Лукаш Седлак и Доминик Кубалик. У шведов шайбы забросили Маркус Йоханссон, Маркус Петтерссон и Джоэль Эрикссон.

Чехия вышла в финал и 26 мая встретится с победителем матча Канада — Швейцария. Швеция проведет матч за бронзу с проигравшей сборной тоже 26-го числа.

Чемпионат мира

1/2 финала

Швеция — Чехия — 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)

Голы: Лин. Юханссон — 2, 3:39 — 1:0. Кубалик — 4 (Нечас, Кундратек), 7:48 — 1:1. Петтерссон — 3 (Кемпе, Эрикссон Эк), 8:08 — 2:1. Кампф — 1 (Нечас), 9:37 — 2:2. Каше — 3 (Седлак), 26:05 — 2:3. Нечас — 1 (Кубалик, Кампф), 26:21 — 2:4. Кубалик — 5 (Кемпни, Нечас), 29:03 — 2:5. Эрикссон Эк — 7 (бол., Раймонд, Далин), 35:30 — 3:5. Седлак — 4 (Каше), 45:40 — 3:6. Седлак — 5, 53:42 — 3:7.

Вратари: Густавссон (Эрссон, 29:03, 56:35 — 59:30) — Достал.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 40 (16+12+12) — 23 (9+9+5).

Судьи: Ансонс, Викман.

25 мая. Прага. o2 Arena. 17413 зрителей.