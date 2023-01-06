«Даллас» дома потерпел поражение от «Бостона». Дончич набрал 23 очка

«Даллас» проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА — 95:124. «Селтикс» прервали семиматчевую победную серию «Маверикс». В составе победителей трипл-даблом отметился форвард Джейсон Тейтум.

В другой встрече «Мемфис» на выезде выиграл у «Орландо» — 123:115. «Гриззлис» продлили победную серию до пяти матчей.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Мемфис» — 115:123 (20:22, 23:43, 35:27, 37:31)

О: Банкеро (30), Ф. Вагнер (22), Картер (18).

М: Морант (32), Джарен Джексон (31 + 10 подборов), Уильямс (16).

«Даллас» — «Бостон» — 95:124 (20:29, 26:35, 19:25, 30:35)

Д: Дончич (23), Динуидди (18), Харди (15).

Б: Тейтум (29 + 14 подборов + 10 передач), Браун (19), Смарт (15), Брогдон (15).