51 очко Дончича помогло «Далласу» обыграть «Детройт»

«Даллас» обыграл «Детройт» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 111:105.

Самым результативным баскетболистом встречи стал словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, который набрал 51 очко.

Дончич в четвертый раз в сезоне набрал 50 или более очков за одну игру, при этом все четыре подобных матча состоялись за последний месяц.

В параллельной встрече «Финикс» победил «Торонто» (114:106).

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Детройт» — 111:105 (30:27, 23:30, 30:27, 28:21)

Дал: Дончич (51), Динуидди (12), Буллок (9)

Дет: Богданович (29), Бэй (18), Айви (14)

«Финикс» — «Торонто» — 114:106 (31:28, 31:25, 20:31, 32:22)

Ф: Бриджес (29), Эйтон (22 + 13 подборов), Пол (19)

Т: Ванвлит (24), Трент (21), Сиакам (19)