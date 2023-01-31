«Голден Стэйт» обыграл «Оклахому» на выезде, Карри набрал 38 очков и сделал дабл-дабл

«Голден Стэйт» обыграл «Оклахому» в гостях в матче регулярного чемпионата НБА — 128:120.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 38 очков. Также на его счету 12 передач.

В параллельных матчах «Вашингтон» разгромил «Сан-Антонио» (127:106), а «Миннесота» уступила «Сакраменто» (111:118 ОТ)

НБА

Регулярный сезон

«Оклахома» — «Голден Стэйт» — 120:128 (20:38, 28:25, 37:31, 35:34)

О: Гилджес-Александр (31), Гидди (21), Джейден Уильямс (19)

Г: Карри (38 + 12 передач), Томпсон (28), Пул, Уиггинс (оба — 15)

«Сан-Антонио» — «Вашингтон» — 106:127 (36:30, 19:33, 32:35, 19:29)

Сан: Джонсон (26), Сохан (17), Коллинс (16 + 11 подборов)

В: Авдия (25), Бил (21), Порзингис (17)

«Миннесота» — «Сакраменто» — 111:118 ОТ (17:24, 36:27, 28:27, 22:25, 8:15)

М: Эдвардс (33), Гобер (19 + 14 подборов), Науэлл (14)

Сак: Фокс (32), Монк (19), Сабонис (17 + 13 подборов)