«Голден Стэйт» обыграл «Оклахому» на выезде, Карри набрал 38 очков и сделал дабл-дабл

Сегодня, 06:35
«Голден Стэйт» обыграл «Оклахому» в гостях в матче регулярного чемпионата НБА — 128:120.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 38 очков. Также на его счету 12 передач.
В параллельных матчах «Вашингтон» разгромил «Сан-Антонио» (127:106), а «Миннесота» уступила «Сакраменто» (111:118 ОТ)
НБА
Регулярный сезон
«Оклахома» — «Голден Стэйт» — 120:128 (20:38, 28:25, 37:31, 35:34)
О: Гилджес-Александр (31), Гидди (21), Джейден Уильямс (19)
Г: Карри (38 + 12 передач), Томпсон (28), Пул, Уиггинс (оба — 15)
«Сан-Антонио» — «Вашингтон» — 106:127 (36:30, 19:33, 32:35, 19:29)
Сан: Джонсон (26), Сохан (17), Коллинс (16 + 11 подборов)
В: Авдия (25), Бил (21), Порзингис (17)
«Миннесота» — «Сакраменто» — 111:118 ОТ (17:24, 36:27, 28:27, 22:25, 8:15)
М: Эдвардс (33), Гобер (19 + 14 подборов), Науэлл (14)
Сак: Фокс (32), Монк (19), Сабонис (17 + 13 подборов)