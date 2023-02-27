«Лейкерс» обыграли на выезде «Даллас», Дэвис сделал дабл-дабл

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграли «Даллас» со счетом 111:108.

Самым результативным на паркете стал форвард гостей Энтони Дэвис, набравший 30 очков и сделавший 15 подборов.

После этого матча «Лейкерс» с 29 победами занимают 13-е место в Западной конференции, «Даллас» с 32 победами — на шестой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «ЛА Лейкерс» — 108:111 (28:16, 33:31, 20:31, 27:33)

«Чикаго» — «Вашингтон» — 102:82 (25:27, 22:18, 27:22, 28:15)

26 февраля