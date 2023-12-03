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Сегодня, 07:43

«Даллас» проиграл «Оклахоме». Дончич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на своем паркете проиграл «Оклахоме» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:126. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл и стал самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Финикс» дома победил «Мемфис» — 116:109.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Оклахома-Сити» — 120:126 (27:33, 29:39, 28:35, 36:19)

Д: Дончич (36 + 15 подборов + 18 передач), Д. Джонс (24), Лайвли (20 + 16 подборов).

О: Джейлен Уильямс (23), Гилджес-Александер (17), Бертанс (15), Уоллес (15).

«Финикс» — «Мемфис» — 116:109 (27:27, 23:24, 34:21, 32:37)

Ф: Букер (34), Дюрант (27), Нуркич (14).

М: Джарен Джексон (37), Бэйн (27), В. Уильямс (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Финикс Санс
Оклахома-Сити Тандер
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