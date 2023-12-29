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НБА

Сегодня, 07:29

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» разгромить «Мемфис»

Евгений Козинов
Корреспондент
Никола Йокич.
Фото USA Today Sports
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«Денвер» обыграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 142:105. «Наггетс» одержали шестую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Никола Йокич, оформивший трипл-дабл — 26 очков, 14 подборов и 10 передач.

«Денвер» с результатом 23-10 идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Мемфис» занимает 13-е место — 10-20.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Мемфис» — 142:105 (33:27, 32:21, 41:35, 36:22)

Д: Йокич (26 + 14 подборов + 10 передач), Дж. Мюррэй (23), Уотсон (20).

М: Бэйн (23), Смарт (17), Родди (15), Джарен Джексон (14).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Мемфис Гриззлиз
Никола Йокич
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