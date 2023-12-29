Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» разгромить «Мемфис»

«Денвер» обыграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 142:105. «Наггетс» одержали шестую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Никола Йокич, оформивший трипл-дабл — 26 очков, 14 подборов и 10 передач.

«Денвер» с результатом 23-10 идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Мемфис» занимает 13-е место — 10-20.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Мемфис» — 142:105 (33:27, 32:21, 41:35, 36:22)

Д: Йокич (26 + 14 подборов + 10 передач), Дж. Мюррэй (23), Уотсон (20).

М: Бэйн (23), Смарт (17), Родди (15), Джарен Джексон (14).