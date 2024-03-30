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30 марта, 07:28

«Денвер» проиграл «Миннесоте». Йокич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Денвер» на своем паркете проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:111. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл: 32 очка и 10 подборов.

В других встречах «Юта» потерпела поражение от «Хьюстона» (100:101), «Даллас» выиграл у «Сакраменто» (107:103).

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Миннесота» — 98:111 (26:33, 17:29, 21:25, 34:24)

Д: Йокич (32 + 10 подборов), Гордон (14), Портер (14), Джексон (12 + 10 передач).

М: Эдвардс (25), Конли (23), Гобер (21 + 11 подборов), Макдэниэлс (17).

«Юта» — «Хьюстон» — 100:101 (23:13, 24:28, 25:28, 28:32)

Ю: Коллинз (30 + 11 подборов), Секстон (29), Джузэнг (12), Данн (11).

Х: Грин (34), Ванвлит (22), Томпсон (18 + 14 подборов), Смит (14).

«Сакраменто» — «Даллас» — 103:107 (34:26, 26:25, 22:22, 21:34)

С: Фокс (23), Барнс (20), Эллис (16), Сабонис (13 + 12 подборов + 10 передач), Мюррэй (12).

Д: Ирвинг (30), Дончич (26 + 12 передач), Лайвли (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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