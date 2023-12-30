«Денвер» проиграл «Оклахоме», «Финикс» победил «Шарлотт»

Сегодня, 07:18
«Денвер» проиграл «Оклахоме» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 93:119.
Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 40 очков.
В параллельной встрече «Финикс» оказался сильнее «Шарлотт» — 133:119.
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Оклахома» — 93:119 (27:33, 21:21, 20:34, 25:31)
Д: Йокич (19 + 10 подборов), Уотсон (14), Портер (12)
О: Гилджес-Александер (40), Холмгрен (24), Гидди (12)
«Финикс» — «Шарлотт» — 133:119 (36:30, 32:28, 35:31, 30:30)
Ф: Букер (35), Нуркич (24 + 15 подборов), Дюрант (21 + 11 передач)
Ш: Розье (42), Миллер (20), Вашингтон, Мартин (оба — 13)