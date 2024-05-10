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Сегодня, 05:50

Панарин и Шестеркин в шаге от финала «Востока»! Семь побед подряд «Рейнджерс» со старта плей-офф — такого не было 30 лет

«Рейнджерс» победили «Каролину» в третьем матче
Михаил Скрыль
Корреспондент
Винсент Трочек и Артемий Панарин после победы в матче «Каролина» — «Рейнджерс» (2:3 ОТ) 10 мая.
Фото USA Today Sports
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3-0 в серии с «Каролиной».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч
«Каролина» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ(1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Гюнцель — 4 (Орлов, Свечников), 10:14 — 1:0. Крайдер — 4 (мен., Зибанежад), 28:30 — 1:1. Лафренье — 3 (Панарин, Трочек), 46:25 — 1:2. Свечников — 2 (Ахо, Шей), 58:24 — 2:2. Панарин — 4 (Трочек, Лафренье), 61:43 — 2:3.
Вратари: Кочетков (57:35 — 58:24, 61:43) — Шестеркин (48:48 — 49:12, 61:43).
Штраф: 14 — 16.
Броски: 47 (17+20+9+1) — 25 (7+11+6+1).
Наши: Кузнецов (12.04/4/0), Орлов (18.28/2/0), Свечников (16.53/6/0) — Панарин (16.26/4/+1).
10 мая. Роли. PNC Arena. 18959 зрителей.
Счет в серии: 0-3.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор понимал, что 0-3 в серии с «Рейнджерс» приблизят команду к бесславному вылету из плей-офф и завершению сезона. «Харрикейнз» сделали выводы из двух поражений и третий матч начали с запредельным настроем. Хозяева включились с первых смен и буквально смяли соперника. Бриндамор решился на вратарскую рокировку. Фредерика Андерсена заменил Петр Кочетков, дебютировавший в нынешнем плей-офф. Вернулся в состав Евгений Кузнецов, который пропустил прошлый матч по решению тренера.

Бьющие через край эмоции соответствовали драматургии серии. «Рейнджерс» мечтали о комфортных 3-0, «Каролина» делала все, чтобы не допустить подобный сценарий. Ужаленные двумя поражениями хозяева задрали темп, нагрузили Игоря Шестеркина, а забил Джейк Гюнцель, который подставил клюшку под бросок Дмитрия Орлова. Гол американца предварила серия силовых приемов от Андрея Свечникова. В каждом столкновении читалась злость «Каролины», накопленная за поездку в Нью-Йорк.

«Рейнджерс» включились во втором периоде. У Кочеткова прибавилось работы. Несколько раз голкипер выручил команду, вспомнить хотя бы выход один на один Артемия Панарина. «Харрикейнз» подвела игра в неравных составах. В этой серии «Ураганам» не удается использовать большинство. Сегодня «Каролина» усугубила статистику (0/15) и умудрилась пропустить, имея численное преимущество. Хозяевам еще повезло, что «Рейнджерс» подвела реализация. В большинстве «Харрикейнз» едва не получили два гола, но забил только хитрый Крис Крайдер.

Тревожно за «Каролину» стало в третьем периоде, когда Алексис Лафренье воспользовался тонкой скидкой от Панарина и пробил Кочеткова. Хозяев пропущенный гол не надломил. В концовке они устроили классический навал с заменой вратаря на шестого полевого. «Каролину» спас Свечников. Шайба Андрея отложила развязку до овертайма.

Уйма нереализованных моментов «Каролины» (спасибо Шестеркину, который отразил 45 бросков) привели к нервной концовке и закономерному дополнительному периоду. Вот только лидеры «Рейнджерс» затягивать овертайм не стали. Панарин забросил очередную победную шайбу в плей-офф, выиграв борьбу на пятаке и классно подставив клюшку. Очень не вовремя ошибся в своей зоне опытный Дмитрий Орлов. Режиссер трансляции выхватил план раздосадованного Кочеткова: вратарский эксперимент Бриндамора не сработал, хотя больших претензий к Петру по пропущенным голам нет.

Последний раз в клубной истории «Рейнджерс» начали плей-офф с семи побед подряд в далеком 1994 году, когда выиграли Кубок Стэнли. С тех пор Нью-Йорк не видел главного трофея НХЛ. И судя по тому, как складывается второй раунд, команда Питера Лавиолетта близка к проходу «Каролины».

Все перестановки «Харрикейнз» приносят только локальный эффект, не меняя итоговый результат. «Рейнджерс» еще на шаг приблизились к кубку, а тренеров «Каролины» ждет бессонная ночь, чтобы придумать, как удивить соперника в четвертом матче и продлить сезон.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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