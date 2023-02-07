«Бостон» обыграл «Детройт», у Тейтума дабл-дабл

Сегодня, 06:19
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Детройт» со счетом 111:99.
Самым результативным на паркете стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, который набрал 34 очка и сделал 11 подборов.
После этого матча «Бостон» с 38 победами занимает первое место в Восточной конференции, «Детройт» с 14 победами — на последней строчке.
НБА
Регулярный сезон
«Детройт» — «Бостон» — 99:111 (25:26, 28:34, 19:30, 27:21)
«Вашингтон» — «Кливленд» — 91:114 (25:37, 21:29, 26:30, 19:18)
«Бруклин» — «ЛА Клипперс» — 116:124 (27:29, 26:26, 35:36, 28:33)
7 февраля