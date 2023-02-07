«Бостон» обыграл «Детройт», у Тейтума дабл-дабл

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Детройт» со счетом 111:99.

Самым результативным на паркете стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, который набрал 34 очка и сделал 11 подборов.

После этого матча «Бостон» с 38 победами занимает первое место в Восточной конференции, «Детройт» с 14 победами — на последней строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Детройт» — «Бостон» — 99:111 (25:26, 28:34, 19:30, 27:21)

«Вашингтон» — «Кливленд» — 91:114 (25:37, 21:29, 26:30, 19:18)

«Бруклин» — «ЛА Клипперс» — 116:124 (27:29, 26:26, 35:36, 28:33)

7 февраля