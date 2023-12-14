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НБА

Сегодня, 05:23

«Детройт» уступил «Филадельфии» и потерпел 21-е поражение подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Детройт» проиграл «Филадельфии» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 111:129.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Джоэл Эмбиид, набравший 41 очко.

«Детройт» потерпел 21-е поражение подряд, клуб повторил собственный антирекорд, установленный в 1980 году.

В параллельном матче «Нью-Орлеан» победил «Вашингтон» — 142:122.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Филадельфия» — 111:129 (26:39, 30:31, 24:34, 31:25)

Д: Богданович (33), Каннингем (21), Вайзман, Томпсон (оба — 10)

Ф: Эмбиид (41 + 11 подборов), Харрис (21), Убре (17)

«Вашингтон» — «Нью-Орлеан» — 122:142 (30:28, 34:47, 29:35, 29:32)

В: Кузма (27), Кулибали (16), Авдия, Гэффорд (оба — 13)

Н: Ингрэм (40), Мерфи (27), Макколлум (22)

БК Вашингтон Уизардс
БК Детройт Пистонс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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