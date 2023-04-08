Дюрант, Букер, Эйтон и Пол пропустят матч с «Лейкерс»

Кевин Дюрант, Девин Букер, Крис Пол и Деандре Эйтон не сыграют за «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Лейкерс», сообщает The Athletic.

Главный тренер «Санс» решил не рисковать ключевыми игроками перед плей-офф. Существует вероятность, что они примут участие только в первой четверти матча.

«Санс» одержали 45 побед и потерпели 35 поражений в этом сезоне, что позволило им гарантировать себе 4-ю строчку в Западной конференции.

Матч «Лейкерс» — «Финикс» состоится сегодня, 8 апреля. Начало встречи — 5.30 по московскому времени.