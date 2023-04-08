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Сегодня, 04:28

«Майами» проиграл «Вашингтону». Оладипо набрал 30 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» выиграл у «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:108. Атакующий защитник «Хит» Виктор Оладипо стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков.

В других матчах «Шарлотт» на своем паркете проиграл «Хьюстону» (109:112), «Детройт» обыграл «Индиану» (122:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Хьюстон» — 109:112 (26:25, 23:30, 24:30, 36:27)

Ш: Михайлюк (25), Маледон (22), Макгауэнс (16), Уильямс (12 + 13 подборов).

Х: Грин (28), Портер (26), Шенгюн (14 + 21 подбор), Смит (13).

«Вашингтон» — «Майами» — 114:108 (26:23, 27:28, 36:20, 25:37)

В: Гэффорд (22), Кисперт (19), Дэвис (16), Хафф (13).

М: Оладипо (30), Зеллер (17), Кэйн (12), Струс (11).

«Индиана» — «Детройт» — 115:122 (27:35, 30:38, 30:23, 28:26)

И: Хилд (22), Матурин (16), Джексон (15), Нвора (13).

Д: Айви (29), Хэйс (28), жозеф (18), Бэгли (14).

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