Дюрант: «Джордан известен кроссовками больше, чем достижениями в баскетболе»

Форвард «Финикса» Кевин Дюрант поделился мнением о популярности легенды НБА Майкла Джордана.

«Вы можете пойти куда угодно, любая среда, любое место на Земле, и по крайней мере у кого-то будет пара Джорданов. Этому суждено жить вечно, даже когда нас здесь уже не будет. Наверное, он и сейчас известен кроссовками больше, чем достижениями в баскетболе.

Его бренд является синонимом класса и роскоши. В его коллекции есть настолько культовые модели, что ничего подобного больше никогда не будет.

Мы знаем, что величайший игрок лиги носил эти кроссовки и выигрывал чемпионаты. Истории, связанные с его обувью, всегда будут запоминаться сильнее, чем все остальные», — цитирует Дюранта Fadeaway World.

Майкл Джордан выступал за «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс», за карьеру шесть раз становился чемпионом НБА и в каждом финале признавался MVP. Еще пять раз баскетболиста называли лучшим игроком регулярного чемпионата.

Дюрант дважды выигрывал чемпионат НБА (2017, 2018) и оба раза признавался MVP финальной игры.