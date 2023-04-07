Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 14:38

Дюрант: «Джордан известен кроссовками больше, чем достижениями в баскетболе»

Telegram Дзен

Форвард «Финикса» Кевин Дюрант поделился мнением о популярности легенды НБА Майкла Джордана.

«Вы можете пойти куда угодно, любая среда, любое место на Земле, и по крайней мере у кого-то будет пара Джорданов. Этому суждено жить вечно, даже когда нас здесь уже не будет. Наверное, он и сейчас известен кроссовками больше, чем достижениями в баскетболе.
Его бренд является синонимом класса и роскоши. В его коллекции есть настолько культовые модели, что ничего подобного больше никогда не будет.
Мы знаем, что величайший игрок лиги носил эти кроссовки и выигрывал чемпионаты. Истории, связанные с его обувью, всегда будут запоминаться сильнее, чем все остальные», — цитирует Дюранта Fadeaway World.

Майкл Джордан выступал за «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс», за карьеру шесть раз становился чемпионом НБА и в каждом финале признавался MVP. Еще пять раз баскетболиста называли лучшим игроком регулярного чемпионата.

Дюрант дважды выигрывал чемпионат НБА (2017, 2018) и оба раза признавался MVP финальной игры.

НБА
Кевин Дюрант
Майкл Джордан
8
Обсудить
Читайте также
Жаклен выступил за возвращение россиян. Французы — главные союзники нашего биатлона?
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Финикс» переиграл «Денвер» и продлил победную серию