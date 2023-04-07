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Сегодня, 16:55

Зайон Уильямсон из-за травмы не сыграет за «Нью-Орлеан» в плей-ин

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон не вернется в строй к началу плей-ин, сообщает The Athletic.

По информации источника, команда с осторожностью относится к возвращению Уильямсона, поэтому не хочет форсировать его возвращение на площадку. В последний раз Зайон играл в начале января, когда выбыл из-за повреждения подколенного сухожилия.

Плей-ин для команд, которые напрямую не попали в плей-офф НБА стартует на следующей неделе. За две игры до окончания регулярке «Нью-Орлеан» идет на восьмом месте в Западной конференции.

НБА
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