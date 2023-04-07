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НБА

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«Финикс» переиграл «Денвер» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
7 апреля. «Финикс» – «Денвер» – 119:115.
Фото USA Today Sports
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«Финикс» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:115. «Санс» одержали седьмую победу подряд.

Форвард хозяев Кевин Дюрант набрал 29 очков. У гостей 31 очко на свой счет записал форвард Брюс Браун.

«Наггетс» с результатом 52-28 продолжают лидировать в Западной конференции. «Финикс» идет четвертым — 45-35.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Денвер» — 119:115 (27:25, 29:30, 33:31, 30:29)

Ф: Дюрант (29), Пол (25), Эйтон (16), Букер (15).

Д: Б. Браун (31), Джексон (20), К. Браун (15), Грин (14).

БК Денвер Наггетс
БК Финикс Санс
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