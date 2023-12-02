Дюрант поднялся на 10-ю строчку в списке лучших снайперов НБА

Форвард «Финикса» Кевин Дюрант поднялся на 10-ю строчку в списке лучших снайперов в истории НБА. Он обошел бывшего «Филадельфии» и «Атланты» Мозеса Мэлоуна.

35-летний американец в сегодняшней встрече против «Денвера» набрал уже 22 очка, что позволило ему подняться на 10-е место, обойдя Мэлоуна, который набрал 27 409 очков.

На 9-й строчке Кармело Энтони, набравший 28 289 очков. Лучшим снайпером лиги остается Леброн Джеймс.

Топ-10 снайперов НБА

1. Леброн Джеймс — 39 124

2. Карим Абдул-Джаббар — 38 387

3. Карл Мэлоун — 36 928

4. Коби Брайант — 33 643

5. Майкл Джордан — 32 292

6. Дирк Новицки — 31 560

7. Уилт Чемберлен — 31 419

8. Шакил О'Нил — 28 596

9. Кармело Энтони — 28 289

10. Кевин Дюрант — 27 415