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Сегодня, 06:43

Терренс Росс объявил о завершении карьеры в 32 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский баскетболист Терренс Росс объявил о завершении профессиональной карьеры в 32 года.

«Я тут подумал, тем более время уже прошло, думаю, я все. Вы получили весь баскетбол от меня, что могли. Я начал постоянно получать травмы, причем зачастую очень странные. Я начинаю терять свои колени, у меня болит спина. Я просто хочу быть дома с детьми. Думаю, люди не понимают, насколько мы отделены от семей, пока играем. Мы пропускаем столько дней рождений, праздников. Хочу взять на себя роль отца, хочу быть частью своей семьи», — сказал Росс в своем подкасте.

Ранее он заявлял, что после завершения карьеры хочет стать аналитиком или тренером.

32-летний спортсмен был выбран под 8-м номером на драфте 2012 года. Росс провел 11 сезонов в НБА, играя за «Торонто», «Орландо» и «Финикс». В 2013 году он победил в конкурсе по броскам сверху, который проходил в Тойота Центр в Хьюстоне в рамках уик-энда всех звезд.

Баскетбол
НБА
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