Дюрант вышел на 11-е место в списке лучших снайперов НБА

Форвард «Финикса» Кевин Дюрант поднялся на 11-ю строчку в списке лучших снайперов в истории НБА. Он обошел бывшего центрового «Хьюстона» и «Вашингтона» Элвина Хейза.

Дюрант стал самым результативным игроком сегодняшнего матча регулярного чемпионата с «Портлендом» (120:107). 35-летний американец набрал 31 очко.

Теперь на счету у Дюранта 27 331 очко за карьеру. Хэйз набрал за карьеру 27 313 очков.

На 10-й строчке в списке Мозес Мэлоун, набравший 27 409 очков. Лучшим снайпером лиги остается Леброн Джеймс.