«Филадельфия» победила «Чикаго». Эмбиид оформил трипл-дабл

«Филадельфия» на своем паркете переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:97.

Центровой хозяев Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл — 31 очко, 15 подборов и 10 передач. Он стал самым результативным игроком встречи.

«Сиксерс» идут на 3-м месте в Восточной конференции — 23-10. «Чикаго» занимает 10-ю строчку — 15-20.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Чикаго» — 110:97 (43:18, 30:24, 25:30, 12:25)

Ф: Эмбиид (31 + 15 подборов + 10 передач), Макси (21), Харрис (20), Убре (16),.

Ч: Дерозан (16), Досунму (15), Уайт (14), Драммонд (11 + 17 подборов).