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НБА

Сегодня, 07:35

«Портленд» одержал победу над «Финиксом», «Миннесота» проиграла «Милуоки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Финикс» на своем паркете проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:108. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Трэйл Блэйзерс» Джерами Грант, набравший 30 очков.

В другой встрече «Милуоки» на выезде выиграл у «Миннесоты» — 115:102. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Портленд» — 106:108 (28:25, 21:34, 31:27, 26:22)

Ф: Букер (25), Эйтон (24), Ли (13), Бриджес (12).

П: Грант (30), Нуркич (14), Уинслоу (12), Литтл (12).

«Миннесота» — «Милуоки» — 102:115 (26:34, 28:27, 30:34, 18:20)

Мин: Эдвардс (24), Таунс (22 + 11 подборов), Науэлл (13).

Мил: Холидэй (29), Я. Адетокунбо (26 + 14 подборов + 11 передач), Портис (18).

БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Финикс Санс
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