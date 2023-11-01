«Сан-Антонио» победил «Финикс». Вембаньяма набрал 18 очков

«Сан-Антонио» на выезде переиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:114.

Форвард «Санс» Келдон Джонсон стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков.

«Финикс» идет на 8-м месте в Западной конференции, а «Сан-Антонио» — на 10-м. У обеих команд 2 победы и 2 поражения со старта сезона.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Сан-Антонио» — 114:115 (27:18, 36:27, 32:37, 19:33)

Ф: Дюрант (26), Гордон (20), Аллен (19), Нуркич (12 + 12 подборов).

С: К. Джонсон (27), Васселл (18), Вембаньяма (18 ), Коллинз (14).