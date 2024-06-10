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Сегодня, 23:00

«Флорида» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча финала плей-офф НХЛ

«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» во втором матче финала Кубка Стэнли в 03:00 мск 11 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Флориды».
Фото USA Today Sports
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«Флорида» и «Эдмонтон» сыграют во втором матче финала Кубка Стэнли в ночь с 10 на 11 июня. Игра состоится в спортивном комплексе «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США). Время начала — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Флорида» — «Эдмонтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». На территории России легальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Эдмонтон» — 3:0.

В прошлом сезоне 2022 / 2023 обладателем Кубка Стэнли стал «Вегас». Расписание финальной серии Кубка Стэнли можно узнать в материале «СЭ» по ссылке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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