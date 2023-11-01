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Сегодня, 07:58

«Клипперс» обыграли «Орландо». Джордж набрал 27 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«ЛА Клипперс» на своем паркете обыграли «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:102.

Атакующий защитник Пол Джордж стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков.

«Клипперс» с результатом 3-1 идут на 3-м месте в Западной конференции. «Орландо» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции — 2-2.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Орландо» — 118:102 (13:18, 34:32, 41:21, 30:31)

К: Джордж (27), Уэстбрук (18), Хайлэнд (17), Пауэлл (17)

О: Банкеро (15), Ф. Вагнер (14), М. Вагнер (13), Фульц (12).

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Орландо Мэджик
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