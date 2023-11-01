«Клипперс» обыграли «Орландо». Джордж набрал 27 очков

Сегодня, 07:58
«ЛА Клипперс» на своем паркете обыграли «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:102.
Атакующий защитник Пол Джордж стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков.
«Клипперс» с результатом 3-1 идут на 3-м месте в Западной конференции. «Орландо» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции — 2-2.
НБА
Регулярный чемпионат
«ЛА Клипперс» — «Орландо» — 118:102 (13:18, 34:32, 41:21, 30:31)
К: Джордж (27), Уэстбрук (18), Хайлэнд (17), Пауэлл (17)
О: Банкеро (15), Ф. Вагнер (14), М. Вагнер (13), Фульц (12).