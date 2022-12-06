Леонард вернулся после травмы и забросил победные очки за 1,4 секунды до конца матча против «Шарлотт»

Форвард «Клипперс» Кавай Леонард стал автором победного броска в матче регулярного чемпионата НБА против «Шарлотт» (119:117). Леонард забросил двухочковый за 1,4 секунды до конца матча.

В этой встрече он набрал 16 очков, сделал 6 подборов и отдал 2 передачи за 28 минут игрового времени.

Форвард пропустил предыдущие шесть игр команды из Лос-Анджелеса. 22 ноября Леонард получил растяжение правого голеностопного сустава во время неудачного приземления после блок-шота в матче против «Юты» (121:114).