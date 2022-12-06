Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:59

Леонард вернулся после травмы и забросил победные очки за 1,4 секунды до конца матча против «Шарлотт»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Форвард «Клипперс» Кавай Леонард стал автором победного броска в матче регулярного чемпионата НБА против «Шарлотт» (119:117). Леонард забросил двухочковый за 1,4 секунды до конца матча.

В этой встрече он набрал 16 очков, сделал 6 подборов и отдал 2 передачи за 28 минут игрового времени.

Форвард пропустил предыдущие шесть игр команды из Лос-Анджелеса. 22 ноября Леонард получил растяжение правого голеностопного сустава во время неудачного приземления после блок-шота в матче против «Юты» (121:114).

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Шарлотт Хорнетс
Кавай Леонард
0
Читайте также
«Нам говорили — сверлите дырки под ордена. А даже премий не дали». Единственный полуфинал ЧМ сборной СССР
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ, у Овечкина «-1»
Госдеп США назвал цели Вашингтона в конфликте на Украине
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Сборная Бразилии посвятила победу над корейцами Пеле
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

34+13 от Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Орландо»

«Даллас» обыграл «Финикс», Дончич набрал 33 очка. «Филадельфия» проиграла «Хьюстону» в двойном овертайме