Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:14

34+13 от Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Орландо»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Милуоки» на выезде обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:102.

В составе «Бакс» самым результативным игроком стал Яннис Адетокунбо — 34 очка и 13 подборов.

У «Мэджик» больше всех набрали франц Вагнер (25 очков), Маркелл Фулц и Паоло Банкеро (по 20).

«Милуоки» занимает второе место в Восточной конференции с 17 победами в 23 матчах. «Орландо» на последнем месте с 5 победами после 25 игр.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Орландо» — «Милуоки» — 102:109 (21:30, 24:26, 27:32, 30:21)

6 декабря. Орландо. Amway Center.

«Шарлотт» — «ЛА Клипперс» — 117:119 (26:28, 28:35, 36:21, 27:35)

6 декабря. Шарлотт. Spectrum Center.

«Атланта» — «Оклахома» — 114:121 (29:27, 30:27, 29:30, 26:37)

6 декабря. Атланта. State Farm Arena.

«Торонто» — «Бостон» — 110:116 (25:27, 37:29, 18:35, 30:25)

6 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.

БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Милуоки Бакс
БК Орландо Мэджик
БК Торонто Рэпторз
БК Шарлотт Хорнетс
Оклахома-Сити Тандер
1
0
Читайте также
Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция
«Чувствовал, как энергия наполняет ягодичную мышцу». В прошлом Родченков сам сидел на допинге
Число погибших после взрыва в Нижневартовске возросло до семи
Блинкен назвал долгосрочный мир целью переговоров по Украине
Российские вертолеты Ка-52 и Ми-24 уничтожили пункт управления ВСУ
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Факундо Кампаццо хочет играть за «Реал»

Леонард вернулся после травмы и забросил победные очки за 1,4 секунды до конца матча против «Шарлотт»