34+13 от Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Орландо»

Сегодня, 06:14
«Милуоки» на выезде обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:102.
В составе «Бакс» самым результативным игроком стал Яннис Адетокунбо — 34 очка и 13 подборов.
У «Мэджик» больше всех набрали франц Вагнер (25 очков), Маркелл Фулц и Паоло Банкеро (по 20).
«Милуоки» занимает второе место в Восточной конференции с 17 победами в 23 матчах. «Орландо» на последнем месте с 5 победами после 25 игр.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Орландо» — «Милуоки» — 102:109 (21:30, 24:26, 27:32, 30:21)
6 декабря. Орландо. Amway Center.
«Шарлотт» — «ЛА Клипперс» — 117:119 (26:28, 28:35, 36:21, 27:35)
6 декабря. Шарлотт. Spectrum Center.
«Атланта» — «Оклахома» — 114:121 (29:27, 30:27, 29:30, 26:37)
6 декабря. Атланта. State Farm Arena.
«Торонто» — «Бостон» — 110:116 (25:27, 37:29, 18:35, 30:25)
6 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.