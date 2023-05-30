Форвард «Майами» Мартин установил рекорд НБА по очкам, набранным незадрафтованным игроком в финальной серии

Легкий форвард «Майами» Калеб Мартин отметился 26 очками и 10 подборами в седьмом матча финала Востока против «Бостона» (103:84, 4-3).

27-летний Мартин не был выбран на драфте НБА. Как сообщает ESPN Stats and Info, игрок набрал 135 очков в решающей серии конференции и обошел Джона Старкса по набранным очкам в финальной серии (финал конференции или НБА) незадрафтованным игроком.

Старкс в 1994 году набрал 124 очка в финале НБА. «Никс» тогда уступили «Рокетс» 3-4.

«Майами» в финале плей-офф НБА встретится с «Денвером».