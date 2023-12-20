33 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Бостон»

«Голден Стэйт» дома одержал победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:126 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри — 33 очка, 6 передач и 3 подбора. Лучшим у гостей был Деррик Уайт (30 очков, 7 подборов, 3 ассиста).

У «Бостона» прервалась 8-матчевая серия побед в НБА. Команда продолжает лидировать в Восточной конференции. «Голден Стэйт» идет 11-м в таблице «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Бостон» — 132:126 ОТ (30:40, 32:25, 24:32, 35:24, 11:5)

20 декабря. Сан-Франциско. Chase Center.