«Денвер» благодаря трипл-даблу Йокича обыграл «Голден Стэйт»

«Денвер» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:123. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл, став самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Портленд» в овертайме переиграл «Финикс» (113:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Денвер» — 123:128 (34:40, 18:30, 36:28, 35:30)

Г: Карри (34), Уиггинс (23), Томпсон (16).

Д: Йокич (26 + 12 подборов + 10 передач), Браун (20), Колдуэлл-Поуп (17), Портер (17).

«Портленд» — «Финикс» — 113:111 OT (25:28, 22:25, 28:26, 27:23, 11:9)

П: Лиллард (41), Нуркич (20 + 17 подборов), Саймонс (16).

Ф: Букер (33), Эйтон (26), Бриджес (13), Пол (10 + 12 передач).