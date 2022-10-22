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НБА

Сегодня, 07:46

«Денвер» благодаря трипл-даблу Йокича обыграл «Голден Стэйт»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Денвер» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:123. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл, став самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Портленд» в овертайме переиграл «Финикс» (113:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Денвер» — 123:128 (34:40, 18:30, 36:28, 35:30)

Г: Карри (34), Уиггинс (23), Томпсон (16).

Д: Йокич (26 + 12 подборов + 10 передач), Браун (20), Колдуэлл-Поуп (17), Портер (17).

«Портленд» — «Финикс» — 113:111 OT (25:28, 22:25, 28:26, 27:23, 11:9)

П: Лиллард (41), Нуркич (20 + 17 подборов), Саймонс (16).

Ф: Букер (33), Эйтон (26), Бриджес (13), Пол (10 + 12 передач).

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Денвер Наггетс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Финикс Санс
Никола Йокич
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