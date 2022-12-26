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Сегодня, 06:44

«Мемфис» уступил «Голден Стэйт», несмотря на 36 очков Моранта

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Мемфис» проиграл «Голден Стэйт» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 109:123.

Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий «Гриззлис» Джа Морант, на счету которого 36 очков.

«Голден Стэйт» занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 16 победами и 18 поражениями. «Мемфис» идет на третьей строчке с 20 победами и 12 поражениями.

Баскетбол

НБА

«Голден Стэйт» — «Мемфис» — 123:109 (33:29, 26:25, 40:30, 24:25)

Г: Пул (32), Томпсон (24), Дивинченцо (19)

М: Морант (36), Брукс, Джонс (оба — 13)

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Мемфис Гриззлиз
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