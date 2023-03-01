«Голден Стэйт» обыграл «Портленд», «Клипперс» уступили «Миннесоте»

Сегодня, 08:38
«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:105.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Джордан Пул, набравший 29 очков.
В параллельном матче «Миннесота» победила «Клипперс» — 108:101.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Портленд» — 123:105 (27:41, 21:24, 39:17, 36:23)
Г: Пул (29), Томпсон (23), Дивинченцо (21)
П: Лиллард (25), Грант (24), Тибул (15)
1 марта. Сан-Франциско. Chase Center.
«Клипперс» — «Миннесота» — 101:108 (33:26, 23:32, 19:28, 26:22)
К: Джордж (25), Леонард (23), Уэстбрук (14 + 10 передач)
М: Макдэниелс (20), Эдвардс (18), Гобер (16)
1 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.