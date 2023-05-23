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Сегодня, 16:22

Гомельский прокомментировал поражение «Лейкерс» со счетом 0-4 в серии с «Денвером»

Алина Савинова
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Спортивный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на поражение «Лейкерс» от «Денвера» в финальной серии Западной конференции НБА (0-4).

«В этом нет ничего удивительного на самом деле. А так «Денвер» качественнее, лучше. И тренер намного лучше, чем господин Хэм. Я ошибся в прогнозе: у финалистов в Западной конференции счет будет 4-2. А получилось 4-0. «Лейкерс» не смогли забрать даже ни одной победы, что характеризует их не с хорошей стороны», — приводит «Чемпионат» слова Гомельского.

В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НБА команда из Лос-Анджелеса уступила «Денверу» со счетом 111:113.

В финале «Наггетс» встретится с победителем серии «Бостон» — «Майами» (0-3).

Источник: https://www.championat.com/basketball/news-5112921-vladimir-gomelskij-otreagiroval-na-porazhenie-lejkers-so-schyotom-0-4-v-serii-s-denverom.html
баскетбол
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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