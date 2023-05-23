Гомельский прокомментировал поражение «Лейкерс» со счетом 0-4 в серии с «Денвером»

Спортивный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на поражение «Лейкерс» от «Денвера» в финальной серии Западной конференции НБА (0-4).

«В этом нет ничего удивительного на самом деле. А так «Денвер» качественнее, лучше. И тренер намного лучше, чем господин Хэм. Я ошибся в прогнозе: у финалистов в Западной конференции счет будет 4-2. А получилось 4-0. «Лейкерс» не смогли забрать даже ни одной победы, что характеризует их не с хорошей стороны», — приводит «Чемпионат» слова Гомельского.

В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НБА команда из Лос-Анджелеса уступила «Денверу» со счетом 111:113.

В финале «Наггетс» встретится с победителем серии «Бостон» — «Майами» (0-3).