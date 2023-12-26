Игрок «Далласа» Дончич преодолел отметку в 10 тысяч очков в НБА

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич преодолел отметку в 10 тысяч очков в НБА.

Это произошло по ходу матча регулярного чемпионата НБА против «Феникса» (128:114), в котором 24-летний словенский баскетболист всего набрал 50 очков.

Кроме того, Дончич стал шестым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 10 тысяч очков в возрасте до 25 лет. Ранее это удавалось Леброну Джемсу, Кевину Дюранту, Коби Брайанту, Кармело Энтони и Трэйси МакГрэйди.

Дончич является игроком «Далласа» с 2018 года. В текущем сезоне словенец провел 27 матчей за «Маверикс». В среднем за игру он набирал 32,9 очка, делал 8,6 подбора и 9,1 передачу.