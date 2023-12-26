Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 11:14

Игрок «Далласа» Дончич преодолел отметку в 10 тысяч очков в НБА

Алина Савинова
Telegram Дзен

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич преодолел отметку в 10 тысяч очков в НБА.

Это произошло по ходу матча регулярного чемпионата НБА против «Феникса» (128:114), в котором 24-летний словенский баскетболист всего набрал 50 очков.

Кроме того, Дончич стал шестым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 10 тысяч очков в возрасте до 25 лет. Ранее это удавалось Леброну Джемсу, Кевину Дюранту, Коби Брайанту, Кармело Энтони и Трэйси МакГрэйди.

Дончич является игроком «Далласа» с 2018 года. В текущем сезоне словенец провел 27 матчей за «Маверикс». В среднем за игру он набирал 32,9 очка, делал 8,6 подбора и 9,1 передачу.

Баскетбол
БК Даллас Маверикс
Лука Дончич
2
0
Читайте также
Валиева выступила под татарский саундтрек из сериала «Слово пацана»
Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно на тот момент»
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

50 очков Дончича принесли «Далласу» победу над «Финиксом»