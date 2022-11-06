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Сегодня, 11:03

Игроки «Бостона» установили рекорд клуба, реализовав 27 трехочковых в одном матче

Анна Горшкова
Корреспондент
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Игроки «Бостона» установили новый рекорд клуба по количеству трехочковых попаданий в одном матче.

Команда в гостевом матче против «Нью-Йорка» (133:118) реализовала 27 бросков из-за дуги. Каждый игрок «Бостона» забросил как минимум один трехочковый. В сумме «Селтикс» реализовали 27 из 51 (52,9 процента). «Селтикс» стали шестым клубом в истории, которому удалось забросить 27+ трехочковых в одном матче.

Предыдущий рекорд клуба — 25 трехочковых — был установлен 15 февраля 2022 года в матче против «Филадельфии» (135:87).

Рекорд НБА принадлежит «Милуоки», который реализовал 29 трехочковых в матче против «Майами» (144:97) в декабре 2020 года.

Источник: https://www.espn.com/nba/recap/_/gameId/401468290
БК Бостон Селтикс
БК Милуоки Бакс
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