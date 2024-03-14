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НБА

14 марта, 05:36

«Чикаго» в овертайме обыграл «Индиану». Дерозан набрал 46 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Индиана» на своем паркете проиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:132 OT. Форвард «Буллз» Демар Дерозан набрал 46 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Майами» потерпел поражение от «Денвера» (88:100), «Шарлотт» выиграл у «Мемфиса» (110:98), «Кливленд» переиграл «Нью-Орлеан» (116:95).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Чикаго» — 129:132 OT (28:30, 34:28, 23:35, 32:24, 12:15)

И: Тернер (27), Халибертон (17 + 14 передач), Сиакам (17), Макконнелл (16), Смит (15).

Ч: Дерозан (46), Карузо (23), Досунму (20), Уайт (15).

«Майами» — «Денвер» — 88:100 (19:26, 25:24, 27:22, 17:28)

М: Адебайо (17 + 13 подборов), Батлер (15).

Д: Портер (25), Гордон (16), Дж. Мюррэй (14), Йокич (12 + 14 подборов).

«Мемфис» — «Шарлотт» — 98:110 (19:31, 27:25, 24:24, 28:30)

М: Джексон (26), Кеннард (17), Джемисон (14), Кончар (13).

Ш: Бриджес (27), Мицич (25), Г. Уильямс (18).

«Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 95:116 (22:30, 23:23, 23:34, 27:29)

Н: Уильямсон (33 ), Ингрэм (20), Мерфи (11).

К: Гарлэнд (27 + 11 передач), Аллен (17 + 10 подборов), Ньянг (16), Меррилл (15).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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НБА
БК Денвер Наггетс
БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
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