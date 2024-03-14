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НБА

14 марта, 04:43

«Детройт» победил «Торонто». Дюрен оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:104. Для «Рэпторс» это поражение стало пятым подряд. Центровой Джейлен Дюрен оформил дабл-дабл, став самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Орландо» одержал победу над «Бруклином» — 114:106.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Бруклин» — 114:106 (33:16, 28:38, 32:23, 21:29)

О: Банкеро (21), Картер (15), Саггс (14), Ф. Вагнер (14), Г. Харрис (13).

Б: Томас (21), Бриджес (17), Шредер (13), К. Джонсон (13).

«Детройт» — «Торонто» — 113:104 (32:27, 20:30, 31:22, 30:25)

Д: Дюрен (24 + 23 подбора), Каннингем (19), Стюарт (15), Айви (14), Фонтеккьо (12).

Т: Куикли (25), Олиник (19), Б. Браун (17), Нвора (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Детройт Пистонс
БК Орландо Мэджик
БК Торонто Рэпторз
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