Кайри Ирвинг может потерять около 10 миллионов долларов в год в случае обмена

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг может потерять значительную сумму по новому контракту в случае перехода в другую команду перед дедлайном, утверждает ESPN.

Ирвинг претендовал на максимальное продление на четыре года и 198,5 миллиона долларов, которое он мог подписать до 30 июня. Текущее соглашение Ирвинга с «Нетс» заканчивается этим летом. За сезон-2022/23 баскетболист заработает 36,9 миллиона долларов.

В приобретении Ирвинга заинтересованы «Лейкерс», «Даллас» и «Финикс». Если игрока обменяют, он имеет право подписать со своей новой командой двухлетнее продление на 78,6 миллиона до 30 июня. Таким образом, в следующие два сезона его зарплата может уменьшиться на сумму около 10 миллионов.

В нынешнем сезоне 30-летний разыгрывающий провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.