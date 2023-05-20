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Сегодня, 11:46

Кириленко хотел бы видеть «Денвер» чемпионом НБА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко хотел бы, чтобы «Денвер» стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в текущем сезоне.

«Мне бы хотелось, чтобы «Денвер» выиграл чемпионат НБА. Они провели прекрасный регулярный сезон, Никола Йокич показывает великолепный баскетбол. Он дважды признавался MVP, надо хоть один титул чемпиона забрать. Да и регион мне близкий — с другой стороны горы», — приводит слова Кириленко ТАСС.

«Денвер» в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» ведет со счетом 2-0. В другой полуфинальной серии «Майами» обыгрывает «Бостон» (2-0). Серии проходят до четырех побед.

Источник: https://tass.ru/sport/17800721
баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
Андрей Кириленко
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