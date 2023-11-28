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Сегодня, 09:24

«Денвер» в отсутствии лидеров обыграл в гостях «Клипперс»

Руслан Минаев
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«Денвер» на выезде обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:104.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Реджи Джексон — 35 очков. «Наггетс» играли без лидеров Николы Йокича, Аарона Гордона и Джамала Мюррея. Команда Майка Мэлоуна победила в четвертой четверти со счетом 36:16.

«Денвер» одержал 12-ю победу в 18 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Клипперс» расположились на 11-й строчке «Запада» — 7 побед и 9 поражений.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Денвер» — 104:113 (28:25, 28:33, 32:19, 16:36)

Л-А: Леонард (31+8 подборов), Зубац (23+14 подборов), Уэстбрук (14+11 подборов)

Д: Джексон (35+13 передач), Джордан (21+13 подборов), Колдуэлл-Поуп (12)

28 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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