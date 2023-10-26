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НБА

26 октября, 07:59

«Клиппперс» начали сезон с победы над «Портлендом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Клипперс» переиграли «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:111. Для обеих команд это была первая игра сезона.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Пол Джордж, набравший 27 очков в составе победителей.

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Портленд» — 123:111 (29:20, 38:27, 32:26, 24:38)

К: Джордж (27), Леонард (23), Зубац (20 + 12 подборов), Хайлэнд (17), Уэстбрук (11 + 13 передач).

П: Брогдон (20), Саймонс (18), Шарп (14), Грант (13), Хендерсон (11).

Никола Йокич. В НБА стартовал самый непредсказуемый сезон за многие годы. Фаворитов слишком много
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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