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Сегодня, 03:16

Салихова о трансфере Угальде: «За потраченные деньги все равно никто не спросит»

Сергей Разин
корреспондент
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о переходе в московский клуб форварда Манфреда Угальде.

«У Угальде 9 матчей, 0 голов в РПЛ и 15 миллионов? В чемпионате у «Спартака» все, ловить нечего. При этом нет форвардов помимо Соболева. «Уникально» сработали все в клубе. Теперь остается сконцентрироваться на Кубке и выпускать Игнатова и Соболева в старте. За потраченные деньги все равно никто не спросит», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Угальде перешел в «Спартак» зимой из «Твенте» за 13 миллионов евро. Еще 2 миллиона голландский клуб может получить в виде бонусов.

В матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0) Угальде вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте на Александра Соболева.

Источник: https://metaratings.ru/news/zarema-o-transfere-ugalde-v-spartak-unikalno-srabotali-vse-v-klube-360269/
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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