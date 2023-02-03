«Кливленд» выиграл у «Мемфиса». Гарлэнд оформил дабл-дабл

«Кливленд» переиграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:113. «Гриззлис» потерпели второе поражение подряд.

В других встречах «Нью-Йорк» выиграл у «Майами» (106:104), «Чикаго» одержал победу над «Шарлотт» (114:98).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Мемфис» — 128:113 (30:26, 37:28, 32:33, 29:26)

К: Гарлэнд (32 + 11 передач), Аллен (18 + 11 подборов), Э. Мобли (17 + 14 подборов).

М: Бэйн (25), Морант (24), Альдама (21 + 10 подборов).

«Нью-Йорк» — «Майами» — 106:104 (28:22, 23:26, 26:24, 29:32)

Н: Барретт (30), Рэндл (23 + 10 подборов), Граймс (17).

М: Адебайо (32), Хирро (25), Струс (17).

«Чикаго» — «Шарлотт» — 114:98 (31:29, 22:20, 32:21, 29:28)

Ч: Досунму (22), Уайт (20), Вучевич (17 + 12 подборов), Дерозан (15), Драммонд (15 + 11 подборов).

Ш: Розир (23), Болл (19), Пламли (16 + 11 подборов), Уильямс (13).