0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:25

Дабл-дабл Дэвиса помогл «Лейкерс» переиграть «Индиану»

Евгений Козинов
Корреспондент
3 февраля. «Индиана» — «Лейкерс» — 111:112.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Лейкерс» на выезде переиграли «Индиану» в матче регулярного НБА — 112:111. «Пэйсерс» потерпели четвертое поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл в составе победителей — 31 очко и 14 подборов.

«Индиана» с результатом 24-29 занимает 11-е место в Восточной конференции. «Лейкерс» идут на 12-й строчке в Западной конференции — 25-28.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Лейкерс» — 111:112 (35:30, 32:24, 29:30, 15:28)

И: Халибертон (26 + 12 передач), Несмит (24), Тернер (20 + 13 подборов).

Л: Дэвис (31 + 14 подборов), Джеймс (26), Шредер (12).

БК Индиана Пэйсерс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
0
Читайте также
Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
В Кремле призвали «быть проще» и оформлять обычные загранпаспорта
В Европарламенте признали участие НАТО в украинском конфликте
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

НБА объявила резервистов на Матч звезд