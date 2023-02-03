Дабл-дабл Дэвиса помогл «Лейкерс» переиграть «Индиану»

«Лейкерс» на выезде переиграли «Индиану» в матче регулярного НБА — 112:111. «Пэйсерс» потерпели четвертое поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл в составе победителей — 31 очко и 14 подборов.

«Индиана» с результатом 24-29 занимает 11-е место в Восточной конференции. «Лейкерс» идут на 12-й строчке в Западной конференции — 25-28.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Лейкерс» — 111:112 (35:30, 32:24, 29:30, 15:28)

И: Халибертон (26 + 12 передач), Несмит (24), Тернер (20 + 13 подборов).

Л: Дэвис (31 + 14 подборов), Джеймс (26), Шредер (12).